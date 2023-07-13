Российские спецслужбы получили неопровержимые доказательства подготовки Украиной ракетной атаки на ЗАЭС. Об этом сообщает РИА Новости, приводя заявление Владимира Рогова — главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией!». По словам спикера, за подготовкой теракта стоят западные спецслужбы.

«Задержанные дали признательные показания. Теперь у нас есть неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками по указке киевского режима ракетной атаки на Запорожскую АЭС в последующим обвинением в этом России. Причем в подготовке провокации прослеживается британский след», — сказал Рогов, добавив, что украинская диверсионная группа, которую курировала СБУ, была заброшена на российскую территорию через Днепр.

Информагентство напоминает, что ранее Рогов сообщил о задержании украинских диверсантов, целью которых являлось обеспечение лазерной наводки ракет на ЗАЭС. По словам главы общественного движения, подготовка укро-ДРГ производилась британскими инструкторами на территории Германии.

Украина не оставляет попыток атаковать Запорожскую АЭС. Территория станции не раз подвергалась ракетным и артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. При этом, власти Киева обвиняют Россию в самообстрелах собственной территории. Запорожская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года, по результатам общенародного референдума.