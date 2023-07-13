Предприятие Роскосмоса наладило выпуск собственных процессоров

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в структуру ГК «Роскосмос») сообщило об открытии производства процессорных модулей собственной разработки. Импортозамещающее оборудование было презентовано на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая проходит в Екатеринбурге. Предприятие производит бортовые компьютеры для установки на любую технику с дисплеем, ранее закупало для их изготовления импортные устройства, однако с 2022 года в связи с прекращением сотрудничества с зарубежными контрагентами, было вынуждено налаживать собственное производство микроэлектроники полного цикла.

«Наши инженеры разработали линейку процессорных модулей. Это компактные устройства, которые устанавливаются в прибор и проводят необходимые вычисления, то есть своего рода "мозги" любого прибора. Модуль включает в себя процессор, память и различные интерфейсы в зависимости от модификации и назначения прибора», — рассказал глава НПО автоматики Михаил Изюмов.

О параметрах процессоров не сообщается. По данным разработчика, новые процессорные модули могут встраиваться в любые устройства, где используется дисплей. Сейчас они устанавливаются на отечественную сельскохозяйственную технику, для которой предприятие разрабатывает системы управления, в том числе беспилотные.