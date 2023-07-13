Продвижение отечественной мобильной ОС «Аврора» Минпромторг начнет с себя

Российскую мобильную операционную систему «Аврора» планируют широко продвигать среди пользователей. Минпромторг РФ на совещании с участниками рынка предложил производителям смартфонов и планшетов разработать график установки «Авроры» на свою технику и начать их массовую продажу. Минпромторг решил начать с себя — в министерстве планируют запретить использовать планшеты, на которых не установлена «Аврора».

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Ранее, в начале июля сотрудникам ведомства уже запретили применять в служебных коммуникациях устройства Apple под управлением операционной системы iOs. Схожие ограничения на американские гаджеты действуют в ряде других структурах власти. Не исключено, что в ближайшее время такие рестрикции будут распространяться и на мобильные устройства под управлением другой американской операционной системы Android (принадлежит Google).

ОС «Аврору» развивает «Ростелеком», руководство этой компании в конце прошлого года предложило правительству план, согласно которому к 2030 на этой операционной системе будут работать более 70 млн устройств в потребительском, государственном и коммерческом секторе. Главное преимущество российской операционной системы — это её защищенность от возможностей утечки ценных данных. Однако в массовом сегменте у «Авроры» много препятствий, главное из которых — это отсутствие экосистемы программного обеспечения. Разработчики подавляющего числа популярных мобильных приложений не спешат создавать версии своих продуктов, совместимые с «Авророй».