Путин призвал перевести экономику России на новые принципы работы

Экономика России, а также социальная сфера должны быть переведены на новые принципы работы.

Об этом на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

«Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти на качественно новые принципы работы», – сказал российский лидер.

Также он призвал внедрить управление на основе новых больших данных. По его словам, эффект должен будет в полном смысле комплексным, мультипликативным. Как отметил Путин, речь идёт о кратном повышении качества управления и производительности труда.

