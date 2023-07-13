Рисовая шелуха стала ценным сырьем для малотоннажной химии

Компания «Райс-Ашти», которая занимается переработкой сельскохозяйственных отходов, до конца этого года запустит в Краснодарском крае завод по производству аморфного, то есть высокочистого кремнезема из золы рисовой лузги. Это уникальная экологически чистая технология, разработанная совместно с химическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова. Инвестиции в проект составили 150 млн рублей.

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Аморфный кремнезем (диоксид кремния) — порошок с высокоразвитой поверхностью и широким диапазоном применения в промышленности, от агропрома до химической отрасли. Он может быть гидрофильным или гидрофобным, его используют как антислеживатель, функциональный наполнитель, загуститель, носитель активных веществ, сорбент токсинов, пивной стабилизатор, косметический абразив и др. Причем спрос растет вместе с уровнем технологий в экономике. «Райс-Ашти» обещает взять максимальную планку по площади поверхности порошка — 420 кв. м на грамм, тогда как у большинства других производителей этот показатель колеблется от 350 до 380 кв. м.

Объем рынка аморфного кремнезема в России в 2022 году достиг 60 тыс. тонн, из которых 39 тыс. тонн было импортировано, в основном из Китая. Как нам сообщили в компании «Экокремний» из Брянской области, выпускающей аморфный кремнезем по другой технологии, ежегодно объем спроса прирастает на 5-6 тыс. тонн., поэтому они постоянно наращивают мощности, которые сегодня составляют около 5 тыс. тонн в год, а в конце года за счет введения в строй нового цеха увеличатся на 30%. В «Райс-Ашти» после запуска первого завода мощностью более 2,5 тыс. тонн в год тоже планируют масштабировать производство.

