Россия и Китай нарастили товарооборот на 40% всего за полгода

сообщает РИА Новости, ссылаясь на опубликованные данные Главного таможенного управления КНР.

Так, указывается, что за шесть месяцев Поднебесная поставила Российской Федерации товаров на сумму 52,284 млрд долларов, увеличив прошлогодние значения за аналогичный период на 78,1%. Россия отправила в Китай товаров на сумму 62,263 млрд долларов, на 19,4% больше по сравнению с первым полугодием 2022 года. Очевидно, что такой рост — результат перенаправления товаропотоков из-за введенных Западом против России санкций.

По итогам прошлого года рост взаимного товарооборота между двумя государствами составил 29,3%, достигнув рекордной суммы в 190,271 млрд долларов.

Издание напоминает, что на переговорах между Владимиром Путиным и Си Цзинпинем, которые состоялись в феврале прошлого года, председатель КНР озвучил новую цель по товарообороту между нашими странами — 250 млрд долларов.

Есть в сводке китайских таможенников и другая интересная информация — о товарообороте с США, который за первое полугодие показал совершенно противоположную динамику — упал на 14,5% по сравнению с прошлым годом, составив $327 млрд. Снижение произошло в основном за счет экспорта из Китая в Штаты, который сократился на 17,9% и составил $239 млрд.

Как ранее подчеркивали в российском правительстве, Китай — ключевой партнер России в текущих условиях внешней конъюнктуры.