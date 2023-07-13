Китайский автопром выводит Россию в мировые лидеры

Россия вышла на первое место в мире по закупкам китайских автомобилей, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей. По итогам первых пяти месяцев текущего года в РФ было поставлено 287 тыс. авто из КНР. Это в 1,8 раза больше показателей импорта авто в Мексику, которая еще в прошлом году занимала первое место в мире по импорту машин из КНР. На третье место по поставкам неожиданно вышла Бельгия с показателем в 120 тыс. авто.

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Китай очень динамично наращивает свой автомобильный экспорт, в текущем году он вышел на первое место в мире по объемам поставок машин за пределы страны: в первом квартале 2023 года этот объем достиг 1,069 млн единиц, что на 22 тысячи больше, чем у лидировавшей ранее Японии. По итогам 2023 года китайский экспорт может превысить отметку в 4 млн единиц.

Глобально самыми активными экспортерами автомобилей из Китая являются такие компании, как SAIC, Chery, Geely, Great Wall Motors, Changan и BYD. В то время, как в России самые продаваемые китайский автомобильные марки сейчас – это Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda и Changan.