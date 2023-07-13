Россияне стали чаще инвестировать в летние квартиры

Порядка 60% владельцев квартир в южных городах России покупали жилье в инвестиционных целях, в том числе для сдачи в аренду, сообщил РБК Краснодар гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев. Годом ранее в качестве инвестиций в Краснодарском крае приобреталось 40% жилой недвижимости.

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«В среднем в сезон владельцы квартир зарабатывают порядка 180 тыс. рублей. Около 60% из них покупали квартиру в инвестиционных целях, в том числе для сдачи в аренду. 25% сдают "свободную" квартиру, 10% подселяют к себе или на время аренды освобождают жилплощадь», — рассказал специалист.

По его данным, владельцы таких инвестиционных квартир имеют как правило по два-три объекта. «Работает» такая квартира с мая по сентябрь в среднем около 25 дней в месяц. Стоимость аренды зависит от города, расположения, метража и сезона. Диапазон цен — от 500 до 5 тыс. рублей в сутки. При этом, по словам таких инвесторов, полученная прибыль лишь перекрывает затраты на жилье в течение года.

В 2022 году с инвестиционной целью в Краснодарском крае приобреталось 40% жилой недвижимости, еще столько же — для собственного сезонного отдыха. Для постоянного проживания в регионе покупали только 20% жилья, уточнило агентство.

