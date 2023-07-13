Российская Urals преодолела санкционный рубеж

По данным агентства ценовой отчетности Argus Media, цена на нефть марки Urals превысила 60 долларов за баррель в среду, превысив предельную цену, установленную G7 в прошлом году в попытке ограничить доходы российского бюджета, сообщило агентство Bloomberg. Идея потолка заключалась в том, чтобы остановить транспортировку российской нефти западными судами — и с западной страховкой, — если только ее цена не была ниже порога.

Последние данные, по оценке Bloomberg, — своего рода победу для Москвы, которая собрала теневой флот судов, достаточно больших, чтобы транспортировать сырую нефть покупателям, которые меньше нуждаются в услугах компаний из стран G7 и в значительной степени зависят от доходов от углеводородов. Это неудача для Европы и США, которые разработали политику, направленную на то, чтобы поддерживать достаточный приток нефти в мировую экономику для предотвращения инфляционного шока, одновременно пытаясь ограничить прибыль России.

Но, как считают аналитики агентства, для некоторых покупателей российской нефти Urals превышение предельной цены немедленно становится головной болью. Это особенно верно для Индии, рынка, на котором поддерживается российский экспорт, но где некоторые покупатели по-прежнему зависят от ключевых западных услуг для поддержания импорта.

