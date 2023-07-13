Российский банкомат уже тестируют более 30 банков страны

Первый российский банкомат с функцией рециркуляции денег проходит тестирование более чем в 30 банках, включая ВТБ и МТС-Банк. Его разработчик, московская корпорация «Сага» представила банкомат на международной промышленной выставке «Иннопром», сообщил 13 июля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В прошлом году московский банкомат был внесен в реестр российского промышленного оборудования Минпромторга России и в список устройств, рекомендованных Центробанком России для применения кредитными организациями. Банковский автомат с аутентичным запатентованным дизайном оснащен функцией рециркуляции денег, что предусматривает прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же купюр другому без обработки в банке или ином финансовом учреждении. Это позволит в значительной степени снизить расходы на инкассацию и оптимизировать операционные затраты», — сказал Владислав Овчинский. По его словам, сегодня более 30 банков проводят тестирование этого продукта, включая ВТБ и МТС-Банк.

По словам разработчиков, банкомат отвечает всем современным требованиям, включая фиксацию операций на видео, считывание штрих- и QR-кодов, печать чеков и выписок. Он изготовлен из вандалостойких материалов, а на экран установлено защитное стекло «от подсматривания».

«Нашей компанией создан продукт премиум-класса, который не уступает иностранным аналогам, ушедшим с российского рынка. Результаты тестовой эксплуатации устройств ведущими отечественными банками это подтверждают. Тем не менее мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно ведем работы как по улучшению качества своей продукции, так и по доведению до максимума доли российских комплектующих в ней», – дополнил гендиректор корпорации Андрей Жолобов.

Кроме банкомата, корпорация «Сага» представила на «Иннопроме» быструю зарядную станцию для нескольких электромобилей. Такое устройство можно установить как в черте города, так и в коттеджных поселках. Оно защищено от утечки тока и оснащено кнопкой аварийной остановки заряда.