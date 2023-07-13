Российский планшет: стремительный путь от поверхностного монтажа до производства печатных плат

Компания Yadro, разработчик и производитель высокотехнологичного оборудования, в том числе микропроцессоров открыла в подмосковной ОЭЗ «Дубна» первую очередь завода по выпуску вычислительной и радиоэлектронной продукции — серверов системы хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования радиодоступа для мобильных сетей связи. Это первое в России предприятие полного цикла, в него уже вложено 8,3 млрд рублей, конечный объем инвестиций составит 11 млрд рублей.



На полную мощность завод «Ядро Фаб Дубна» заработает в конце года, когда на нем будет запущено производство печатных плат. А пока стартовали линии конвейерной сборки и поверхностного монтажа. На площадке завода уже собран первый российский планшет — KVADRA-T, работающий на собственной операционной системе KVADRA OS.



По словам генерального директора Yadro Алексея Шелобокова, «Ядро Фаб Дубна» станет одним из крупнейших мировых производств по объему выпускаемой продукции такого класса. В дальнейшем планируется развивать в ОЭЗ «Дубна» большой производственный кластер — наподобие площадки «Ядро Фаб Малаховка» в Люберцах, где компания с 2018 года производит все линейки разрабатываемой продукции (центры разработки находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске, там трудятся более 3,5 тысяч сотрудников). На новом заводе уже открыто 311 вакансий, а до конца года их станет 600. Всего здесь будут работать около 1 тысячи человек.