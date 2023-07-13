Российские войска сорвали две попытки десанта ВСУ у Антоновского моста

ВС РФ пресекли попытки украинских боевиков переправиться через Днепр и десантироваться в районе Антоновского моста. Об этом сообщает РИА Новости. При этом, как утверждается, части ВСУ потеряли десятки человек убитыми.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечены две попытки противника форсирования реки Днепр, в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка. В результате огневого поражения уничтожено три быстроходные лодки и более 60 боевиков вооруженных формирований Украины», — цитирует информагентство информацию источника в оперативных службах Херсонской области.

Помимо этого сообщается, что под Херсоном российским огнем были уничтожены две американских гаубицы М-777 с боекомплектом, нанесено поражение расчетам этих артиллерийских систем. Потери противника составили 10 человек убитыми.

Напомним, территория Херсонской области вошла в состав России по результатам общенародного референдума 30 сентября 2023 года. В настоящее время правобережная часть территории региона, включая город Херсон, находится под контролем ВСУ.