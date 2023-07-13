Шольц пытается остановить бегство капитала из Германии, но не может

Одной из главных задач канцлера ФРГ Шольца в экономике является остановить бегство из страны капитала (инвестиций), которое приняло в два последних года катастрофические размеры. В прошлом году немецкие компании вывели из ФРГ в виде инвестиций в другие страны, по данным Института немецкой экономики (GEI), более 135 млрд евро. Между тем, пришли в страну лишь 10,5 млрд евро. Вместо того, чтобы работать в Германии, эти немецкие миллиарды помогают развиваться экономикам США и азиатских государств. В Германии же тем времени, бьют тревогу немецкие экономисты, полным ходом идет фактическая деиндустриализация страны.

Конечно, федеральное правительство во главе с Олафом Шольцем не сидит, сложа руки. В июне канцлер присутствовал на церемонии подписания соглашения с Intel Corp о строительстве в Магдебурге 30-миллиардного завода по производству полупроводников. В мае он ездил в Дрезден на начало строительства компанией Infineon Technologies AG еще одного завода по производству чипов. Правда, если судить по смете – 5 млрд евро, этот завод будет значительно меньше магдебургского. В феврале Шольц долго хвалил руководство немецкого автопроизводителя ZF Friedrichshafen и американского производителя чипов Wolfspeed Inc., подписавших 3-миллиардный контракт на производство чипов для электромобилей.