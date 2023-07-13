Шольц пытается остановить бегство капитала из Германии, но не может

Одной из главных задач канцлера ФРГ Шольца в экономике является остановить бегство из страны капитала (инвестиций), которое приняло в два последних года катастрофические размеры. В прошлом году немецкие компании вывели из ФРГ в виде инвестиций в другие страны, по данным Института немецкой экономики (GEI), более 135 млрд евро. Между тем, пришли в страну лишь 10,5 млрд евро. Вместо того, чтобы работать в Германии, эти немецкие миллиарды помогают развиваться экономикам США и азиатских государств. В Германии же тем времени, бьют тревогу немецкие экономисты, полным ходом идет фактическая деиндустриализация страны.
Конечно, федеральное правительство во главе с Олафом Шольцем не сидит, сложа руки. В июне канцлер присутствовал на церемонии подписания соглашения с Intel Corp о строительстве в Магдебурге 30-миллиардного завода по производству полупроводников. В мае он ездил в Дрезден на начало строительства компанией Infineon Technologies AG еще одного завода по производству чипов. Правда, если судить по смете – 5 млрд евро, этот завод будет значительно меньше магдебургского. В феврале Шольц долго хвалил руководство немецкого автопроизводителя ZF Friedrichshafen и американского производителя чипов Wolfspeed Inc., подписавших 3-миллиардный контракт на производство чипов для электромобилей.
Пытается переломить тревожную тенденцию вывода инвестиций и министр финансов Кристиан Линднер, лидер свободных демократов, которые считаются на политическом ландшафте ФРГ главными сторонниками бизнеса. Линднер планирует целый пакет мер, направленных на рост инвестиций малых и средних предприятий и компаний, связанных с выполнением больших задач в борьбе с изменениями климата.
Федеральное правительство разработало план по облегчению налогового бремени для компаний и домохозяйств приблизительно на 6 млрд евро в год. Речь в нем идет, в том числе, и о субсидиях компаниям, при помощи которых власти надеются ускорить процесс декарбонизации экономики и переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.
Кроме этого, Кристиан Линднер пытается консолидировать бюджет после огромных расходов, связанных с коронавирусной пандемией и энергетическим кризисом.
Ошибочно считать, что правительство Шольца ничего не делает для того, чтобы развернуть поток инвестиций на 180 градусов и вернуть деньги в Германию и заставить их работать на благо немецкой экономики. Однако пока особыми успехами в этом очень важном деле власти похвалиться не могут.
В свое оправдание Олаф Шольц с министрами может сказать, что инвестиции потекли из Германии не с их приходом к власти, а значительно раньше: в 2014 г., например, превышение выведенных из ФРГ денег над инвестициями, пришедшими в страну, составило почти 85 млрд долларов, а в 2019 г. – ок. 97 млрд. В целом же, из 9 последних лет (2014-22 гг.) 8 из Германии больше денег выводилось, чем приходило. Противоположная картина наблюдалась лишь один раз – в 2020 году, да и в тот год приток инвестиций был совсем небольшой, всего лишь несколько миллиардов долларов.
С другой стороны, Олаф Шольц не может отрицать, что при нем это явление приняло угрожающие для первой экономики Европы масштабы.