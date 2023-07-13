Украинским формированиям под Сватово перерезаны пути снабжения и эвакуации

Военные ВС РФ взяли под огневой контроль участок трассы в районе нп. Новоселовское Сватовского района ЛНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на полковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

«В ходе маневренной обороны и успешных контратакующих действий ВС РФ в районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н-26 Чугуев-Старобельск-Меловое. Ранее украинские боевики использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых», —- приводит информагентство слова военного эксперта.

Марочко также отметил, что из-за перехода участка дороги под контроль российских военных вкупе с неблагоприятными погодными условиями, противник испытывает проблемы с логистикой.

Напомним, бои за контроль над Сватово и прилегающими территориями идут с октября 2022 года.

