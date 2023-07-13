В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными

Вице-спикер Государственной Думы от партии «Новые Люди» Владислав Даванков предложил придать статус многодетных семьям с двумя детьми. Об этом сообщает РИА Новости, указывая, что соответствующее обращение парламентарий направил на имя вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.

«Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжениии информагентства.

Даванков уточняет, что в настоящее время немногие российские семьи с двумя детьми решаются увеличивать и далее их количество, боясь столкнуться при этом с финансовыми проблемами и неспособностью обеспечить достойное существование своим чадам.

Напомним, в настоящее время статус многодетной семьи в России присваивается семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми.

