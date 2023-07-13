Владимир Ефимов: беспилотник на водородном топливе разработала компания из Москвы

Первый российский беспилотный вертолет на водородном двигателе разработала московская компания «Аэромакс» и представила его на международной промышленной выставке «Иннопром». Об этом сообщил 13 июля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На мероприятии был представлен экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 на водородном двигателе, рассчитанный на реализацию проектов по доставке грузов для различных отраслей экономики», – сказал Владимир Ефимов. Он напомнил, что компания «Аэромакс» в марте этого года открыла производство на площадке индустриального парка «Руднево» и приступила к выпуску гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Завершить испытания нового вертолета планируется в 2024 году, отметил вице-мэр. «Производство активно развивается и работает над расширением линейки высокотехнологичной продукции», — добавил Владимир Ефимов.

Новая модель отечественного вертолета сможет переносить до 300 кг грузов, она также будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками. «Максимальная скорость будет достигать 200 км в час. Кроме того, такой вертолет имеет высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке и противообледенительную систему. Это позволит использовать его в регионах со сложными климатическими условиями», – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Добавим, что представленный на «Иннопроме» беспилотник полностью работает на водородном топливе, не образуя токсичных выбросов.