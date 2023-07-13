Внешний долг РФ с начала года сократился на $33 млрд

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил $347,7 млрд, снизившись с начала года на $33 млрд, или на 8,7%, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Статья по теме: За месяц госдолг США вырос еще на один триллион долларов

«В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций. Важную роль сыграло уменьшение задолженности органов государственного управления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг», — пояснили в Центробанке.

По предварительным данным регулятора на 1 июля, из $347,7 млрд внешнего долга на органы госуправления приходится $36,990 млрд (-$9,114 млрд с начала года), на банки и ЦБ — $93,967 млрд (+$329 млн с начала года), на прочие секторы — $216,698 млрд (-$24,187 млрд).

