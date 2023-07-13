Все против доллара

Прошлый год прошел под знаком усиления доллара США. На 2023 год большинство экспертов прогнозировали американской валюте длительный спад, но доллар опровергает (по крайней мере, пока) эти прогнозы. Тем не менее, большинство специалистов и инвесторов считают, что золотые дни доллара вот-вот закончатся и начинают покупать другие валюты. Эксперты из крупных фондов сходятся во мнении, что глобальное доминирование «зеленого» идет на спад и что нынешний период сильного доллара, который уже вплотную подошел к концу, является тем самым исключением, которое доказывает правило. Так, аналитики крупных фондов AllianceBernstein и UBS Asset Management советуют ставить сейчас на другие валюты: иену, киви (новозеландский доллар) и валюты развивающихся стран типа бразильского и колумбийского песо.

После впечатляющего взлета в прошлом году доллар сейчас сопротивляется тенденции снижения, причем, временами довольно успешно, но эти локальные успехи не влияют на общую картину постепенной утраты им доминирующей роли глобальной валюты. В главном американском банке ФРС сейчас, не исключено, просчитывают варианты окончания продолжающейся уже более года жесткой монетарной политики с многократными повышениями учетной ставки. По крайней мере, резкий спад инфляции в США в июне до 3% заставляет руководство ФРС во главе с Джеромом Пауэллом задуматься над сменой политики.