Все против доллара

Прошлый год прошел под знаком усиления доллара США. На 2023 год большинство экспертов прогнозировали американской валюте длительный спад, но доллар опровергает (по крайней мере, пока) эти прогнозы. Тем не менее, большинство специалистов и инвесторов считают, что золотые дни доллара вот-вот закончатся и начинают покупать другие валюты. Эксперты из крупных фондов сходятся во мнении, что глобальное доминирование «зеленого» идет на спад и что нынешний период сильного доллара, который уже вплотную подошел к концу, является тем самым исключением, которое доказывает правило. Так, аналитики крупных фондов AllianceBernstein и UBS Asset Management советуют ставить сейчас на другие валюты: иену, киви (новозеландский доллар) и валюты развивающихся стран типа бразильского и колумбийского песо.
После впечатляющего взлета в прошлом году доллар сейчас сопротивляется тенденции снижения, причем, временами довольно успешно, но эти локальные успехи не влияют на общую картину постепенной утраты им доминирующей роли глобальной валюты. В главном американском банке ФРС сейчас, не исключено, просчитывают варианты окончания продолжающейся уже более года жесткой монетарной политики с многократными повышениями учетной ставки. По крайней мере, резкий спад инфляции в США в июне до 3% заставляет руководство ФРС во главе с Джеромом Пауэллом задуматься над сменой политики.
Спотовый индекс доллара (DSI), отображающий его отношение к корзине валют развитых и развивающихся стран, опустился до 15-месячного минимума и сейчас на 11% ниже сентябрьского пика, подчеркивает Bloomberg. Готовясь к ослаблению американской валюты, хеджевые фонды впервые за три последних месяца (с марта) начали больше продавать, чем покупать доллары.
Естественно, это не осталось незамеченным инвесторами, которые сейчас гадают, какая валюта окажется главным бенефициаром начинающегося спада американского доллара. Большинство готовы ставить на иену. К тем, кто выбрал японскую валюту, относится, например, Джим Ливисс, главный менеджер по инвестициям в M&G Investments.
Вообще-то выбор большой. Достаточно сказать, что валюты всех стран, входящих в Группу 10 (Парижский клуб), в июне укрепились по отношению к американскому доллару. Иена, к примеру, в течение пяти последних торговых сессий повысилась на 4%, швейцарский франк поднялся до максимума 2015 года, а евро и фунт стерлингов - до более чем годичного максимума. Схожая картина и в развивающихся экономиках: после снижения в 2022 году на 4% индекс MSCI в этом году вырос уже на 2%.
Аналитик UBS Asset Шамайла Хан советует ставить на валюты латиноамериканских стран: Бразилию, Мексику, Чили и Колумбию. Все они за полгода прилично укрепились по отношению к доллару США, но больше всех укрепился – на 18% колумбийский песо.
Кристиан Эбьюд из швейцарского банка Lombard Odier ставит на бразильский реал, евро, иену и швейцарский франк.
Конечно, не все эксперты согласны с тем, что у доллара со дня на день начнется спад. Теорию дальнейшего усиления американского доллара они связывают с продолжением жесткой политики американского Центробанка. ФРС, говорят они, не будет торопиться со сменой вектора монетарной политики и снижением ставки и будет ждать, пока инфляция не опустится до поставленной им самим цели – 2%. Толчок укреплению доллара, считают они, по мнению сторонников его укрепления, должны придать страхи перед рецессией и стремление к уменьшению рисков.
И все же, сейчас преобладает мнение, что золотые дни доллара подошли к концу.
«Зашкаливающая учетная ставка (в США) выбивает из-под доллара одну из самых прочных опор,- объясняет точку зрения большинства Раджив Демелло из исландской финансовой организации по управлению активами GAMA Asset Management.- первая фаза покупки других валют уже началась».