«Черноголовка» закрыла сделку по покупке производителя печенья «Любятово»

Холдинговая компания группы «Черноголовка» — «Аквалайф ресурс» завершила приобретение 100% долей российского бизнеса американской Kellogg. Помимо производства печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово», в портфель компании входят торговая марка Extra и бренды «Dinosaurs», «Unicorn» и «Choco Zavr». Продукция производится на заводах в Воронеже, Пскове и Вязьме, сообщили в пресс-службе «Черноголовки».

Статья по теме: Американские снеки и каши достанутся русскому газировщику

«Акционерное общество "Аквалайф Ресурс" (холдинговая компания группы "Черноголовка") завершило приобретение 100% долей в ООО "Келлогг Рус", получив все необходимые разрешения от регуляторов. В ближайшее время ООО "Келлогг Рус" будет переименовано в ООО "Любятово"», — сообщили в пресс-службе.

Там также указали, что «Любятово» продолжит производить сухие готовые завтраки и печенье, а также продукцию под торговой маркой Extra и бренды для детского сегмента («Dinosaurs», «Unicorn», «Choco Zavr»).

Американская компания Kellogg's приостановила инвестиции и поставки в Россию после начала спецоперации, а в декабре 2022-го объявила о продаже российской части бизнеса группе компаний «Черноголовка». Финансовые параметры завершившейся сделки не разглашаются.