Приглашение Киеву вступить в Северо-Атлантический альянс было бы чревато началом новой мировой войны, поэтому лидеры стран НАТО и воздержались от такого шага. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

«Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну», — заявил глава венгерского правительства, попутно указав, что Запад настроен на продолжение вооруженного конфликта на территории Европы, а украинцы агрессивны и требовательны.

«Жители Запада хотят войны на Украине, а украинцы агрессивны и постоянно требуют что-то для себя», — сказал Орбан, призвав венгерское правительство готовиться к продолжению конфликта, который, по его мнению, продлится еще долго.

Венгерский премьер и ранее крайне негативно высказывался в отношении оказания Киеву военной и финансовой помощи, называя Украину «содержанткой». Он призывал предотвратить контрнаступление ВСУ, поскольку оно сведется к «кровавой бойне».

Орбан заявлял, что войну возможно остановить, и это произойдет, как только Запад и особенно США, которых он считает главным бенефициаром конфликта, перестанут финансировать киевский режим. По его словам, «в тот момент, когда Америка и Европа ответят "нет" на этот вопрос, война окончится».

Напомним, саммит стран НАТО проходил 11-12 июля в Вильнюсе. На нем рассматривался вопрос дальнейшей поддержки странами альянса режима в Киеве. По итогам саммита, для Украины не были определены сроки полноценного вхождения в военный блок. Единственной подвижкой данного процесса для Киева можно считать отмену ПДЧ — плана действий по членству НАТО, что, по словам главы блока Йена Столтенберга, «делает Украину ближе к альянсу политически». Вместе с тем, в итоговом коммюнике саммита говорится, что приглашение Украины к вступлению в НАТО будет направлено после дальнейшей оценки оперативной совместимости и после того как «союзники согласятся».