Инвесторы опять смотрят кино «доживем до понедельника»

Российский рынок акций в этом году выработал новое правило, которого не было ранее в истории мирового фондового рынка: мощно расти по понедельникам. По целому ряду оценок, не менее 80% подъема Индекса Мосбиржи за прошедший период года было вызвано как раз покупками, сделанными в первый день недели.

Статья по теме: Импортерам стало страшно покупать доллар

Связана такая аномалия с тем, что в начале года многие инвесторы сокращали позиции по пятницам, опасаясь, что в выходные могут случиться какие-нибудь политические катаклизмы, которые приведут к резкому падению акций на открытии торгов в понедельник.

Но за все выходные ничего кардинально негативного не происходило, и в понедельник инвесторы откупали проданные бумаги. К восходящему движению присоединялись другие игроки, в результате чего рынок и рос более высокими темпами, чем в другие дни.

В последние недели ситуация начала меняться. Видя, что выходные проходят спокойно, уже мало кто сокращает лонги по акциям — разве что прикрывая маржинальные позиции, чтобы не платить брокеру лишнее вознаграждение. Но при этом активизировались спекулянты, которые стали покупать акции в расчете продать их чуть дороже в понедельник, ожидая традиционного роста рынка в начале недели.

Именно благодаря тому, что все ждут понедельничного подъема, сегодня Индекс Мосбиржи подрос на 0,6%, проигнорировав такой негативный фактор, как почти 2-процентное снижение нефти. Индикатор закрылся чуть выше отметки 2900 пунктов, которая, впрочем, не является какой-либо технической преградой для движения.

Еще утром за баррель «черного золота» давали 81,5 доллара, но к закрытию основной сессии на Московской бирже «бочка» подешевела до 80 долларов. Каких-либо явных причин для снижения котировок нет, просто спекулянты решили зафиксировать прибыль.

В общем, торги на рынке акций прошли сегодня очень спокойно. Из идей, витающих в головах трейдеров, можно отметить лишь ожидания дивидендов от Банка «Санкт-Петербург». В прошлом году он одним из первых решил выплатить промежуточные дивиденды, которые неожиданно оказались очень высокими — дивидендная доходность акции составляла двузначную величину.

Повторения такого «подвига» инвесторы ждут и сейчас. Сегодня акции Банка «Санкт-Петербург» стали лидером роста, подорожав на 6,5%.

Подобрали и отставшие от роста Индекса Мосбиржи высокие технологии. Акции «Яндекса» и ВК вошли в тройку лидеров. Депозитарные расписки VK поддержала новость о том, что компания подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Российским квантовым центром, в рамках которого планируется использовать квантовый компьютер через облачную платформу VK Cloud.

Одним из лидеров роста уходящей недели стали акции «Совкомфлота», подорожавшие за пятидневку на 6,4%. Аналитики уже не один месяц пишут, что бизнес у компании идет очень хорошо, и ее акции нужно покупать. Сейчас от эмитента ждут объявления о выплате полугодовых дивидендов.

Однако есть и еще одна причина для покупки этой бумаги. «Совкомфлот» раскрыл информацию, гласящую, что контролируемая им компания выкупила его акции. Никаких подробностей, в том числе сколько и по какой цене было куплено бумаг, не сообщается. По рынку сразу же поползли предположения, что «Совкомфлот» вообще может уйти с Московской биржи, став непубличной компанией и выкупив свои акции. Сторонники этой идеи говорят, что такой шаг позволит компании не делиться прибылью с миноритариями, а также не раскрывать информацию, что особо важно в условиях санкционного давления на российскую логистику со стороны Запада.

Оппоненты возражают, обосновывая свою позицию тем, что в верхах власти вновь звучат идеи приватизации и разгосударствления бизнеса. Кроме того, публичная компания может привлекать более дешевые кредитные ресурсы.

В ближайшее время трейдеры будут следить за информацией относительно «Совкомфлота», а его акции попытаются выйти вверх из боковика, у верхней границы которого они застопорились в конце недели.

Спокойно прошли торги и на валютном рынке — по итогам сессии курс российской валюты практически не изменился. На конец пятницы доллар стоил 90,06 рубля. А с середины следующей недели рубль начнет получать поддержку со стороны приближающегося периода уплаты налогов.