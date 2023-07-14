Киев после саммита НАТО взялся утилизировать своих солдат

Прогнозы российских военных экспертов о том, что после саммита в Вильнюсе Киев приостановит «контрнаступ» для перевооружения своих подразделений, пока не сбываются. Наоборот, после 12 июля атаки ВСУ стали еще более яростными и безрассудными. Украинские военнослужащие бросаются в бой и погибают практически безоружными.

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Согласно сводкам МО РФ, потери ВСУ 13 и 14 июля растут по сравнению с прошлым периодом. В четверг, 13 июля, только на Донецком направлении отражено 16 атак противника. Это абсолютный рекорд с начала наступления ВСУ 4 июня. В районе населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка, Клещеевка и Марьинка остались лежать около 480 тел украинских солдат. Причем, потерь в технике в этих боях ВСУ практически не понесли: уничтожены шесть пикапов. То есть в эти 16 атак бойцы шли без танков, БТР и даже грузовых машин, а пешком и на фермерских автомобилях. Для сравнения, в последний день саммита, 12 июля, когда Зеленскому требовалось предъявить плоды наступления, в боях на этом же направлении еще горели танки и БТР, а потери в живой силе ВСУ были втрое меньше.

В первой половине пятницы, 14 июля, атаки в районе Марьинки, Клещеевки и Веселое продолжались. До 13:00 мск было уничтожено, по предварительным оценкам, около 280 солдат и 4 автомобиля.

Аналогичная ситуация на Запорожском и Херсонском направлениях. В Запорожье ВСУ еще два раза «взяли» легендарную деревню Пятихатки, которая уже давно не защищается российскими войсками. После обеих локальных побед горе-захватчики были уничтожены ударами ВКС, потеряв суммарно 140 человек.



На Херсонщине пехота и пикапы шли в лобовые атаки на укрепленные танками российские позиции. Число убитых здесь пока не подсчитано, но жестокость Киева, который стал бросать на наши танки фактически безоружных людей, не имеющих ничего, кроме автоматов и ручных гранат, шокировала временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо.

«Киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные мясные штурмы массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи», — заявил он.

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Зеленский словно бы устраивает показательное выступление для НАТО: «Ах, вы не дали нам новую технику, ну так посмотрите же, как нас убивают без нее. Это вы виноваты».

Но Киев после саммита начал убивать своих солдат напоказ не только ради того, чтобы вызвать комплекс вины у генералов НАТО и чувство жалости у российских губернаторов обороняющихся регионов. Есть и чисто коммерческая причина.

Солдат нужно содержать, им нужно платить, а если одерживать победы в сложившейся ситуации невозможно, то от бойцов «лучше» просто избавиться. Вашингтон пообещал, что подумает о поставках новой техники только в ноябре, вся Европа вместе взятая до тех пор пришлет только 25 «Леопардов». Да, будут французские ракеты и американские кассетные бомбы, но это оружие больше подходит для террористических актов, чем для успешных атакующих действий. Ну и зачем тогда кормить солдат, когда их можно «героически утилизировать»?

«За убитых украинских солдат их семьям полагается выплачивать страховые суммы», — сказал «Эксперту» военный обозреватель ТАСС, полковник Виктор Литовкин. Но страховые компании прежде, чем осуществить выплату, должны увидеть тело или получить иные подтверждения гибели бойца.

«Нужно предъявить страховщикам тело, а ВСУ бросают трупы. Забирают только тела иностранцев, если могут, — говорит Литовкин. — А пока нет тела, нет свидетельства о смерти — нет и выплат. Киев оформляет большинство погибших пропавшими без вести или сдавшимися в плен. А за это родным на Украине не платят.»

Как ранее сообщал министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе наступления с 4 июня по 11 июля ВСУ потеряли более 26 тысяч военнослужащих (это без учета тех, кто попал под удары ВКС РФ по вражеским тылам). Нехитрый расчет показывает, что с момента начала «контрнаступа» и до саммита в Вильнюсе ВСУ теряли, в среднем, по 680 солдат в сутки. Потери живой силы ВСУ в первые дни после саммита в Вильнюсе, по оценкам солдат и офицеров МО РФ, которые были даны каналу «Россия-24», колеблются от 90 до 800 человек в сутки по каждому из стратегических направлений, которых, как известно, шесть. Таким образом, речь идет о многократном суммарном росте потерь ВСУ.