Комбат Ходаковский назвал новое направление контратаки ВСУ

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии Донецкой Народной Республики (ДНР), командир батальона «Восток» Александр Ходаковский назвал новое направление контратаки ВСУ.

В своём Telegram-канале он, в частности, обратил внимание на то, что украинские войска провели массированную артподготовку и пошли на прорыв в направлении населённого пункта Урожайное, которое расположенно правее Великой Новосёловки.

По его словам, в настоящее время противник несёт ощутимые потери, но попыток прорвать нашу оборону не прекращает.

«Урожайное не первый раз подвергается атакам: видимо, после безуспешных попыток овладеть Новодонецким противник определил для себя это направление, как наиболее оптимальный вектор продвижения», – подчеркнул комбат.

Как ранее писал «Эксперт», Ходаковский рассказал, кому принадлежит главная заслуга провала контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинская армия не достигла «выдающихся успехов» на фронте благодаря российским военнослужащим, защищающим оборонительные рубежи. При этом он признал, что ВС РФ, стоит немалых усилий сдерживать наступление ВСУ.

