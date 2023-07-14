Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации

Министерство обороны РФ сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции.

Согласно информации, которую озвучил 14 июля на брифинге российского военного ведомства его официальный представитель Игорь Конашенков, на Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки ВС РФ успешно отражены 16 атак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка (ЛНР), Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки (ДНР).

В районах населённых пунктов Богдановка и Красногоровка (ДНР) нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. В районах населённых пунктов Парасковиевка и Разлив (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Потери противника составили до 280 боевиков, 4 автомобиля, 3 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Д-20» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN-TPQ-36.

На Красно-Лиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены 3 атаки противника в районах населённых пунктов Невское (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва и Кармазиновка (ЛНР). В районе населённого пункта Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность ДРГ. Уничтожено до 90 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-30 и танк.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Пятихатки, Приютное (Запорожская область), Ровнополь и Урожайное (ДНР). В районах населенных пунктов Пятихатки и Дорожнянка (Запорожская область) пресечена деятельность 3-х ДРГ.

Уничтожены 6 складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Малокатериновка и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ на этих направления составили до 210 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 гаубицы («Мста-Б», «Д-20»), артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки ВС РФ поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшана, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Уничтожено до 20 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и 2 гаубицы «Д-20».

На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 70 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу «Д-30».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике ВСУ в 112-ти районах. В районе населённого пункта Успеновка (Запорожская область) уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В районах населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино (ДНР) и города Орехов (Запорожская область) поражены 3 пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили 9 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожили 14 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Токаревка (Харьковская область), Володино (ДНР), Любимовка, Семеновка (Запорожская область) и Дмитровка (Херсонская область).

За всё время СВО российские силы уничтожили 455 самолётов, 242 вертолёта, 5 009 БПЛА, 426 ЗРК, 10 700 танков и других боевых бронированных машин, 1 138 боевых машин РСЗО, 5 453 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 11 664 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 13 июля Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.