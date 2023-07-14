Нефть уверенно растет благодаря фундаментальным показателям

Эта неделя выдалась для нефтяников неплохой. Особенно на фоне последних месяцев, когда цены на нефть упрямо отказывались расти, а за короткими периодами роста цен следовали длительные снижения. Эта неделя стала третьей кряду неделей роста цен: цена барреля нефти марки Brent вплотную приблизилась к 81 доллару, а WTI – 76,41.
На нефтяных рынках заметно усиливаются бычьи настроения, сообщает Oil Price, несмотря на не самые благоприятные экономические новости и снижение прогноза по спросу на нефть Управления энергетической информации США (IEA) из-за слабого развития глобальной экономики. Росту цен способствуют толкающие цены вверх события. На этой неделе, например, это были проблемы с добычей нефти в Ливии и Нигерии, вступление в силу снижения добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн бар./д. и первые признаки снижения экспорта российской нефти.
Что касается прогноза EIA по спросу на нефть, то Управление продолжает считать, что по итогам года он достигнет 102,1 млн бар./д. По крайней мере, на этой неделе оно повторило прогноз по рекордному спросу в Обзоре нефтяных рынков, но по сравнению с прошлым месяцем темпы роста спроса сейчас снижены на 220 тыс. бар./д. Это, кстати, первое в этом году снижение по темпам роста спроса от EIA.
«Настойчивые проблемы в экономике, особенно заметные в усилении снижении промышленного производства, заставило нас впервые в 2023 году пересмотреть в сторону понижения наш прогноз по росту»,- написали авторы отчета EIA.
С другой стороны, в июне в США резко (до 3%) снизилась инфляция. Это долгожданное событие, конечно, должно способствовать росту спроса на «черное золото» и способствовать росту цен на него из-за невысокого предложения.
К тому же, на этой неделе появились первые признаки снижения экспорта российской нефти, что еще больше снизило предложение и тоже способствовало росту цен.
«Цены на нефть получили толчок от ожиданий еще большего ужесточения нефтяного рынка в отношении предложения из-за проблем у нефтяников Ливии и Нигерии, а также наконец-то начавшего проявляться снижения экспорта российской нефти»,- объясняет текущую обстановку на нефтяных рынках старший аналитик форекс-брокерской компании из Нью-Йорка Эдвард Мойя.
По мнению начальника отдела сырья Commonwealth Bank of Australia Вивека Пьюри, цена на нефть еще может двигаться вместе с балансом нефти, который, судя по всему, будет во второй половине года ужесточаться.