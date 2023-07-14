Нефть уверенно растет благодаря фундаментальным показателям

Эта неделя выдалась для нефтяников неплохой. Особенно на фоне последних месяцев, когда цены на нефть упрямо отказывались расти, а за короткими периодами роста цен следовали длительные снижения. Эта неделя стала третьей кряду неделей роста цен: цена барреля нефти марки Brent вплотную приблизилась к 81 доллару, а WTI – 76,41.

На нефтяных рынках заметно усиливаются бычьи настроения, сообщает Oil Price, несмотря на не самые благоприятные экономические новости и снижение прогноза по спросу на нефть Управления энергетической информации США (IEA) из-за слабого развития глобальной экономики. Росту цен способствуют толкающие цены вверх события. На этой неделе, например, это были проблемы с добычей нефти в Ливии и Нигерии, вступление в силу снижения добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн бар./д. и первые признаки снижения экспорта российской нефти.