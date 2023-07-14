Новый или б/у сервер? Плюсы и минусы каждой покупки

Рассмотрим преимущества и недостатки новых и б/у серверов. Заплатить больше, но купить сервер, который может не подойти. Или сэкономить и купить старое оборудование, на которое трудно найти детали. Перед таким выбором стоят компании малого и среднего бизнеса в нынешней экономической ситуации.
Может ли стать б/у сервер альтернативой новому?
У бизнеса два выхода – покупать новое оборудование и переплатить за него, либо купить сервер бу по цене в 3 раза ниже. Но серверная платформа будет не новой. Плюсы и минусы от покупки есть с обеих сторон. Ниже сравним новую и бу технику, чтобы вы смогли определить, что вам больше подходит.
Плюсы и минусы нового сервера
Среди плюсов нового сервера выделим:
- надежность;
- актуальность.
Новый сервер надежен. Он не был в эксплуатации, не подвергался серьезным нагрузкам и у него новые детали, которые могут проработать дольше без сбоя.
Производители улучшают каждое новое поколение серверов, представляют каждый год новое оборудование, которое соответствует запросам пользователей. 4 – 6 лет оно будет актуальным и обновлять его не придётся.
Из минусов обратите внимание на:
- цену сервера;
- маленький выбор.
Новые серверные платформы последних поколений HP Gen стоят достаточно дорого. Начинающий стартап или бизнес не найдут денег на покупку оборудования, также есть риск не угадать с производственной мощностью. Техника может не “тянуть” задачи, либо у неё будет много неизрасходованной мощности. Компаниям следует с большой осторожностью относиться к подбору и покупке серверных мощностей.
Ведущие мировые производители серверного оборудования уехали из России. Новых устройств осталось крайне мало, и компаниям сложнее выбрать подходящий сервер для своих задач.
Плюсы и минусы б/у сервера
Компании в России предпочитают покупать подержанные серверные устройства из-за их низких цен. Бу товары стоят значительно дешевле, а именно в 3 – 5 раз ниже, чем у новых моделей. Это характерно не только для серверов, но и комплектующих к ним. К этому плюсу относится доступность деталей и самого серверного оборудования от мировых производителей Dell, IBM, HP. Новую продукцию и детали из Европы и США не возят. Сказываются экономические санкции. Поэтому на складах магазинов всегда в наличие подержанные комплектующие и сами серверы.
Выделим основные плюсы б/у оборудования:
- Долго работают. Сервер работал у прошлого хозяина, проходил тесты у продавца. Заводской брак и другие погрешности отсутствуют. Срок службы от 4 лет.
- Высокая производительность. Подержанный сервер в офис от мирового бренда будет обладать такими же характеристиками, как и новый, но от неизвестной фирмы.
- Продавец предоставит гарантию от 3 лет. Если платформа сломается, её нужно будет ремонтировать, то он на это время заменит её подменным сервером.
Покупая б/у устройство, нужно знать о минусах:
- Комплектующие на серверы старше 6 лет найти достаточно сложно;
- В течение следующих пары лет оборудование может морально устареть. На него придётся искать комплектующие. Хорошо, если будущий владелец найдет конфигуратор с дешевыми деталями.
Какое же все-таки серверное оборудование выбрать?
Новое оборудование прослужит вам дольше, несколько лет остается актуальным, и его не придется заменять. Но цены на него растут каждый год, и не каждый бизнес может позволить себе такую технику. Из-за экономических санкций качественных платформ на рынке мало. Тогда как серверы б/у от известных производителей по мощности не хуже малоизвестных аналогов. Находятся на складах у продавцов, поэтому доставка будет быстрой. Не нужно ждать, как раньше, товар из других стран. С помощью онлайн конфигуратора сервера на нашем сайте можно подобрать будущую покупку, выбрав самостоятельно все параметры, которые нужны.
Статья предоставлена сайтом Dorfa.ru