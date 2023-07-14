Объем денежной базы за неделю вырос на 184 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 7 июля составил 18 трлн 182,3 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 1,02% или на 184,3 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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По состоянию на 30 июня объем денежной базы в узком определении был равен 17 трлн 998 млрд рублей, месяц назад, 9 июня — 17 трлн 816,8 млрд рублей.

Согласно ежемесячным данным регулятора, объем наличных денег в обращении на 1 июля составил 17 трлн 797,4 млрд рублей, обязательных резервов кредитных организаций в Банке России — 200,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций.

