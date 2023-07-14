Около 6,5 млрд рублей инвестируют в создание квантового кластера Москвы

Власти Москвы намерены до конца 2024 года завершить создание квантового кластера. Объем инвестиций в этот проект составит около 6,5 млрд рублей, сообщил 13 июля мэр Москвы Сергей Собянин.

«Создаем в Москве квантовый кластер — новый центр профильных исследований и разработок на базе инфраструктуры инновационного центра "Сколково". <…> Все работы планируем завершить уже к концу 2024 года. Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 6,5 млрд рублей», — рассказал Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Заявление было сделано в рамках пленарного заседания Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", где принял участие президент России Владимир Путин.

Мэр Москвы также сообщил о подписанном соглашении с Росатомом и Российским квантовым центром, в соответствии с которым в «Сколково» построят лабораторно-промышленный центр. «На базе нового кластера разместятся лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов», — уточнил Сергей Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэрии столицы, в рамках центра появятся корпуса площадью около 20 тыс. кв. м., где разместятся 27 лабораторий и 15 научных групп. В свою очередь, власти столицы намерены поддержать развитие инфраструктуры для выпуска продукции, основанной на квантовых и смежных технологиях, а также внедрять их на объектах социальной инфраструктуры и в городском хозяйстве.

«У квантовых технологий уже есть большой потенциал для внедрения в городские проекты. Это и защита данных интернет порталов, и безопасность дорожного движения, и оптимизация транспортных потоков. Если более конкретно говорить, то у нас, например, есть огромный объем данных в Московской электронной школе. Сейчас система образования очень гибкая – нам надо уметь очень быстро ею управлять, а для этого необходимо принимать решения в короткие сроки и исходя из анализа огромного объема данных. Так же и в здравоохранении, где мы получаем не менее солидный массив данных», — прокомментировал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«При этом мы отдаем себе отчет в том, что прямо сейчас квантовые технологии для этого мы не можем применить, но уверены, что сможем уже в ближайшее будущем. И активно работаем над развитием этого направления», — добавил глава департамента.

Квантовые технологии сегодня активно применяют во множестве отраслей, включая автопром, фармацевтику, авиа- и ракетостроение, микроэлектронику.