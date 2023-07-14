ПАО «Соллерс» выкупило 100% «Исудзу Рус» у японцев

ПАО «Соллерс» полностью выкупило 100% долей «Исудзу Рус» у японской компании Isuzu.

В официальном сообщении автопроизводителя говорится, что после завершения сделки «в рамках приобретенного юридического лица группой "Соллерс" будут осуществляться поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и осуществления сервисного обслуживания».

Производственная площадка АО «Исудзу Рус» в Ульяновске, по информации, распространенной «Соллерсом», будет перезапущена для сохранения рабочих мест и с целью обеспечения загрузки существующих производственных мощностей.

«Исузу Рус» изначально в 2006 году создавалась как совместное предприятие ОАО «Соллерс», доля участия которого составляла 66%, Isuzu, — с долей 29%, и Imperial Sojitz, на которую приходилось 5%. Компания производила на ульяновском заводе и продавала коммерческие грузовики ISUZU массой от 3,5 до 33 тонн через национальную дилерскую сеть. Однако в 25 декабря 2016 году «Соллерс» продал свою половину компании японским партнерам. После завершения сделки ее владельцами стали Isuzu Motors Limited с 74% аций Sojitz Corporation — с 26%.

После «развода» руководство «Соллерса» заявляло, что отказалось от участия в СП, поскольку намерено сосредоточиться на стратегических для компании сегментах внедорожников и легких коммерческих автомобилей, где видит для себя «наибольшие возможности роста и создания стоимости в долгосрочной перспективе».

Незадолго до появления сегодняшнего соообщения «Соллерса» о приобретении «Исудзу Рус» японское агентство Kyodo сообщило, что Isuzu Motors прекратила свою деятельность в России, не назвав, правда, покупателя.

ПАО «Соллерс», обьединяет «Ульяновский автомобильный завод», промплощадку ЗМЗ в Нижегородской области, завод по производству LCV в Елабуге, автозавод на Дальнем Востоке и другие производственные активы.

