Петербургский тракторный завод выводит на рынок самый мощный «Кировец»

Тракторы «Кировец» К-746М в комплектации «Премиум Поток» производства Петербургского тракторного завода поступили к дилерам. Этот энергонасыщенный трактор восьмого тягового класса со сдвоенными колесами и максимальным балластированием — самый мощный в своем «семействе» — предназначен для полевых работ.

В отличие от комплектации «Стандарт» семейства К-7М, К-746М оснащен двигателем Weichai мощностью 460 л.с. (у «стандартов» — тутаевские дизели до 420 сил), более производительной (270 против 170 л/мин) гидросистемой, а также преобразователем 24/12В тока 90А для питания сеялок. В базовое оснащение входит автоматизированная коробка передач и система мониторинга, из дополнительного оборудования — видеокамера на заднее навесное устройство, а также бак с краником (рукомойник) для водителя.