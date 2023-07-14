Пострадавшие и семьи погибших при возведении фортификаций в приграничных районах получат компенсации

Владимир Путин подписал Указ N°518 от 14 июля 2023 года «О дополнительных социальных гарантиях лицам, выполняющим работы на территориях отдельных субъектов Российской Федерации, и членам их семей». Об этом сообщается на официальном портале главы государства. Указам предусмотрены выплаты за ранение, а также компенсациях семьям погибших при осуществлении указанных работ.

Согласно Указу, семьи работников, погибших при возведении защитных сооружений на приграничных российских территориях, получат по 5 миллионов рублей. Лица, получившие ранения в момент проведения подобных работ получат по 3 миллиона рублей. Данная социальная мера, как указывается, будет действовать в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, и Ростовской областях.

Правительству РФ поручено в течении 30 дней определить источники финансирования, порядок назначения и проведения таких выплат, а также механизм, по которому будут устанавливать причинно-следственную связь между ранением и смертью.

«Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в документе,

Напомним, 24 февраля 2022 года российская армия начала специальную военную операцию на Украине. В результате боевых действий территория Российской Федерации неоднократно подвергалась обстрелам из различного оружия с территории Украины.

