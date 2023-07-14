«Росатом»: безопасность АЭС полностью обеспечена

Для обеспечения безопасности атомных электростанций России сделано все необходимое. Об этом заявил сегодня генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, давая интервью для СМИ, сообщает ТАСС. Глава ведомства сообщил, что для решения задачи привлечен ряд служб и ведомств.

«Проведены все необходимые мероприятия. И службой безопасности госкорпорации "Росатом", "Атом-охраной" и, конечно, "Росгвардией", на плечах которой лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций. Конечно же, мобилизованы специальные силы министерства обороны, в том числе ПВО. В нашем понимании ситуация находится под контролем», — сказал Лихачев.

Это заявление было сделано после того, как беспилотник упал и взорвался сегодня ночью в Курчатове, городе-спутнике Курской АЭС, всего в нескольких километрах от станции. По сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, «критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», повреждения получил жилой многоквартирный дом.

Киевский режим в начала СВО неоднократно предпринимал попытки атаковать атомные объекты на территории России. Ракетным и артиллерийским ударам подвергалась Запорожская АЭС, были остановлены воздушные атаки БПЛА на Смоленскую и Курскую АЭС.