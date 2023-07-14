В июле Россия обойдет Саудовскую Аравию по добыче нефти

В прошлом месяце Эр-Рияд удивил всех неожиданным снижением, причем, добровольным добычи нефти на 1 млн бар./д. Это значит, что королевство будет качать до конца лета около 9 млн бар./д., что является самым низким уровнем добычи за два года. Это также значит, пишет Oil Price, что как минимум на это время Саудовская Аравия впервые с начала 2022 года уступит России неофициальный титул главного производителя «черного золота» среди 23 нефтедобывающих стран, входящих в соглашение ОПЕК+. Кстати, если исключить еще более глубокие снижение добычи нефти во время коронавирусной пандемии, то нынешний уровень добычи в королевстве будет самым низким с 2011 года.
«Добыча нефти Королевства (Саудовской Аравии) рухнет в июле и августе до двухлетнего минимума до уровня приблизительно 9 млн бар./д., что сделает Россию крупнейшим производителем нефти в блоке»,- сообщило 13 июля Международное энергетическое агентство (МЭА) в Отчете нефтяных рынков.
Сначала Саудовская Аравия заявила о действии миллионного снижения в июле, но на прошлой неделе она продлила его и на август.
«Это добавочное добровольное сокращение (добычи) необходимо для усиления дополнительных усилий, предпринятых странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса на нефтяном рынке»,- говорится в сообщении Министерства нефтяной промышленности Саудовской Аравии 3 июля.
Пойти на столь неожиданный радикальный шаг Эр-Рияд заставило желание поднять цены на нефть или, как это объясняют сами саудовцы, «стабилизировать рынок». На последнем саммите ОПЕК остальные члены нефтяного картеля, снизившие добычу в мае-декабре 2023 года, решили продлить снижение и на следующий год.
Буквально через считанные минуты после заявления Эр-Рияда о продлении снижения добычи на август заместитель премьер-министра России Александр Новак объявил, что Россия снижает экспорт в августе на полмиллиона баррелей в день. Позже он пояснил, что российские нефтяные компании должны сами решить, сокращать им экспорт или сокращать добычу.
Россия станет на два последних летних месяца главным производителем нефти в ОПЕК+, но не во всем мире. Этот статус сохранят за собой США, которые согласно прогнозу Управления энергетической информации (EIA) будут добывать в июле 9,4 млн бар./д.