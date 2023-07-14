В июле Россия обойдет Саудовскую Аравию по добыче нефти

В прошлом месяце Эр-Рияд удивил всех неожиданным снижением, причем, добровольным добычи нефти на 1 млн бар./д. Это значит, что королевство будет качать до конца лета около 9 млн бар./д., что является самым низким уровнем добычи за два года. Это также значит, пишет Oil Price, что как минимум на это время Саудовская Аравия впервые с начала 2022 года уступит России неофициальный титул главного производителя «черного золота» среди 23 нефтедобывающих стран, входящих в соглашение ОПЕК+. Кстати, если исключить еще более глубокие снижение добычи нефти во время коронавирусной пандемии, то нынешний уровень добычи в королевстве будет самым низким с 2011 года.

«Добыча нефти Королевства (Саудовской Аравии) рухнет в июле и августе до двухлетнего минимума до уровня приблизительно 9 млн бар./д., что сделает Россию крупнейшим производителем нефти в блоке»,- сообщило 13 июля Международное энергетическое агентство (МЭА) в Отчете нефтяных рынков.