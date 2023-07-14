Россия оправилась от смертоносного вируса

Аномально высокая естественная убыль населения России, вызванная эпидемией COVID-19, осталась в прошлом.

Демографические ножницы — превышение числа умерших над числом родившихся — последовательно сжимаются, начиная с мая 2022 года.

По результатам мая текущего года это превышение в годовом выражении (за 12 последних месяцев) сократилось до 476,9 тысяч человек с пика в апреле прошлого года на отметке 1 млн 60 тыс чел.

Интенсивность уменьшения числа родившихся значительно уступает темпу снижения смертности. В результате за первые пять месяцев 2023 года, согласно свежей сводке Росстата, естественная убыль населения уменьшилась до 236,7 тыс человек против 355,1 тыс в январе-мае 2022 года.

