Российским полам — «Русское Тепло»

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ССТ) из подмосковного г Мытищи начала производство электрических теплых полов нового поколения. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

ССТ специализируется на производстве нагревательных кабелей, систем электрообогрева и специальной электротехники. Первые теплые полы в компании начали делать еще в 1993 году, но в 2019-м производство временно приостановили — эта часть бизнеса была продана французской Groupe Atlantic (GA), сумма сделки, по оценкам экспертов, составила 2,5 млрд. рублей. ССТ тогда планировала сосредоточиться исключительно на разработках для нефтегазового сектора.

Теперь компания снова запустила производство, отвечая на растущую потребность российских потребителей. На заводе начали выпускать теплые полы нового поколения, которые обладают улучшенными характеристиками. В их основе — нагревательный кабель, который укладывается под напольное покрытие в слой плиточного клея или в слой цементно-песчаной стяжки. Продукция будет выпускаться под торговыми марками «Русское Тепло» и OneKeyElectro. В год планируется производить около 700 тысяч комплектов.

По оценкам QYResearch, ГК «Специальные системы и технологии» входит в тройку мировых лидеров рынка нагревательных кабелей и систем электрообогрева, а объем глобального рынка электрического нагревательного кабеля составил в 2022 году 2,7 млрд долларов США с перспективой роста до 4,3 млрд долларов США к 2029 году. Отдельные продукты ССТ, в частности, саморегулирующийся нагревательный кабель в металлической оболочке, не имеют аналогов. В структуре группы выделено инжиниринговое подразделение, которое в среднем ежегодно выполняет 1100 проектов по всему миру в сферах промышленного и инфраструктурного электрообогрева.