Российский сервис электронных книг нашел массового читателя в Узбекистане

«Литрес» начинает работу на рынке Узбекистана. «Мы увидели в Узбекистане достаточный потенциал развития: крупная стремительно цифровизирующаяся страна, более 40 издателей — эти и другие факты говорят о хорошем потенциале рынка», — говорит Андрей Дмитриев, директор по международному развитию ГК «Литрес». Уже заключены контракты с 13 национальными издательствами. По оценке Дмитриева, сегодня рынок электронных и аудиокниг только формируется, но в среднесрочной перспективе его объем достигнет 4-5 млн долларов.

Целевая аудитория сервиса — пользователи, готовые потреблять контент в цифровом формате, независимо от того выбирают ли они русскоязычную или национальную литературу на узбекском языке. «Ценность нашего сервиса для читателей Узбекистана в том, что он облегчает им доступ к интересующим книгам и делает процесс приобретения книги и чтения максимально современным и удобным. Это крайне важно в условиях Узбекистана, где книжная розница представлена большим количеством независимых и часто небольших магазинов, а также рыночным форматом торговли — в этих условиях поиск нужной потребителю книги становится сложнее», — пояснили в «Литрес». Каталог местных электронных книг предоставит узбекский сервис Kiitobxon.com со своим сайтом и мобильным приложением — с ним «Литрес» заключил соглашение о партнерстве.

Узбекистан стал вторым по счету зарубежным рынком, на который «Литрес» вышел с локализованным контентом. В декабре прошлого года аналогичный проект был запущен в Азербайджане.