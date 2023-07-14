Шольц рассказал, будет ли общаться с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на сегодняшней пресс-конференции в Берлине ответил на вопрос одного из журналистов, будет ли он общаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам немецкого лидера, он убеждён в том, что ещё будет разговаривать с главой российского государства, передаёт РИА Новости

«Естественно, я с ним снова буду говорить», – подчеркнул Шольц.

Как писал «Эксперт», ранее Шольц объяснил, почему выступает против заморозки конфликта на Украине. По его мнению, простая заморозка конфликта не приведёт к миру, так как он должен основываться на уставе ООН.

При этом канцлер Германии отметил, что дал это понять китайской стороне в ходе недавних межправительственных консультаций.

