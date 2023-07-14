Швеция заявила, что не будет препятствовать прохождению российских кораблей к месту ЧП на «Северных потоках»

России открыт доступ к месту подрыва газопровода «Северный поток». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции. По словам шведской стороны, ее правительство опирается в этом вопросе на международное право.

«Правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву. Международное право не препятствует нахождению в этом районе других государств или судов», — говорится в сообщении шведских дипломатов.

В минувший вторник прошло заседание Совбеза ООН, посвященное проблеме диверсий на российских газопроводах, напоминает агентство. Накануне заседания немецкое, шведское и датское постпредства при Организации распространили письмо, утверждавшее, что какие-либо препятствия для посещения мест диверсии отсутствуют. Российский постпред Василий Небензя в ответ заявил, что данное утверждение, по мнению российской стороны, предполагает самостоятельное обследование место подрыва российскими следственными органами в любое время.

Напомним, диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Разрушения газопроводов оказались, по сообщению оператора газопровода компании Nord Stream AG, беспрецедентными. Швеция, Дания и Германия признали возможность совершения целенаправленных подрывов трубопроводов, а американский журналист Сеймур Херш опубликовал в начале текущего года свое расследование, согласно которому подрыв обоих потоков был осуществлен специалистами США и Норвегии.

