Следственный комитет РФ проводит обыски у координаторов штабов Навального

Сотрудники СК РФ проводят обыски у сторонников Навального — бывших руководителей его штабов (признаны в РФ экстремистскими организациями). Об этом сообщает ТАСС, опираясь на информацию правоохранителей. Обыски по делу об экстремизме проходят как в столице, так и в других российских городах.

«Сегодня с утра начались обыски в рамках дела об участии в деятельности экстремистского сообщества у бывших руководителей штабов Навального, осуществлявших финансирование его организации. Следственные действия проходят в Тамбове, Москве, Твери и Смоленске», — цитирует ТАСС собеседника.

Представитель правоохранительных органов добавил, что экстремизм — не единственное деяние, инкриминируемое соратникам Навального. «Обыски проводятся в рамках уголовного дела по нескольким статьям УК РФ, одна из которых - участие в деятельности экстремистского сообщества», — сказал он.

Информагентство указывает, что по данным следствия Навальный не позднее 2014 года организовал и возглавил экстремистское сообщество, с целью изменения основ конституционного строя России, подрыва общественной безопасности и государственной целостности страны. Для финансирования данной деятельности и функционирования упомянутого сообщества, Навальным и его сторонниками были созданы восемь НКО, с помощью которых на финансирование экстремизме и терроризма в России было собрано почти 9 млн рублей.

Напомним, Алексей Навальный был осужден по делу о хищениях денежных средств двух российских коммерческих организаций, и с 2021 года отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.

