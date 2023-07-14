«Современник» на VK Fest

С 11:00 до 18:00 посетителей шатра театра ожидают мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи от молодых артистов труппы Ефима Белосорочки и Даниила Попова, показ фрагмента спектакля «Сторителлинг» в исполнении Янины Романовой и Ольги Родиной, а также непрерывное общение с актерами, которые откроют секреты профессии. Также команда театра подготовила уникальные сюрпризы от звезд «Современника» — Алёны Бабенко и Елены Яковлевой.

Программа (15, 16 июля):

11:00 - открытие шатра

12:30 - 13:15 - актёрский тренинг

13:30 - 14:00 - мастер-класс по сценической речи

14:30 - 15:00 - фрагмент из спектакля "Сторителлинг"

15:15 - 16:00 - лекция "Современникам о " Современнике"

16:15 - 17:00 - викторины, тесты, розыгрыш призов

17:15 - 18:00 - фрагмент из спектакля "Сторителлинг".

Шатер «Современника» будет расположен в зоне «Творчество», рядом с Пионерским прудом. Подробное расписание на странице сообщества в Vk