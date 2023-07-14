ЦБ сообщил о снижении трендовой инфляции и предупредил о проинфляционных рисках

Трендовая инфляция, которую Банк России оценивает для очистки динамики цен от разовых факторов, в июне снизилась до 6,57% с 6,68% в мае. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, составила 7,56% после с 7,72% в мае, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ. Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в 2015 году, так как она служит более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с фактическим темпом роста цен.

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«Сохранение оценок трендовой инфляции на повышенном уровне указывает на преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте», — указали в ЦБ.

Регулятор также отметил увеличение роли устойчивых компонент в ускорении месячных темпов роста потребительских цен, подчеркнув, что баланс факторов динамики цен продолжает смещаться в сторону проинфляционных.

Оценив динамику потребительских цен в июне, в ЦБ отметили ускорение годовой инфляции до 3,25% (+0,74% за месяц). При этом на продовольственные товары за месяц цены выросли на 0,2%, на непродовольственные — на 1%, а на услуги — на 11%.

«Ускорению роста цен способствовало повышение потребительской активности. При этом высокий темп роста цен на услуги связан с недостаточным предложением на фоне растущих зарплат и значительного увеличения импортных издержек. Важным фактором, временно сдерживающим рост цен на товары, оставались сформированные большие запасы импортных непродовольственных товаров длительного пользования», — говорится в комментарии ЦБ.

Ослабление рубля, по мнению регулятора, в июне не особо сказалось на ценах. Исключением являются только услуги зарубежного туризма и автомобили. Однако по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме, предупредили в ЦБ.

