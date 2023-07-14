Украина намерена сделать Крым наркозависимым

Украинские власти строят планы после «деоккупации» Крыма выращивать там «медицинскую» марихуану и экспортировать ее за границу. Информацию об этом распространило издание «Страна.ua», ссылаясь на сообщение украинской чиновницы Тамилы Ташевой, так называемого «представителя президента Украины» в Крыму.

По словам этой представительницы киевского режима, идея сделать Крым официальной наркоплантацией была заложена нынешними властями Украины в т.н. «стратегию экономического восстановления Крыма» еще год назад. «Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма (после его легализации в Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту его в другие страны, где это вещество легализовано», — цитирует издание Ташеву.

Напомним, накануне Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине. Ранее легализовать медицинский оборот марихуаны призывали украинский парламент и президент Зеленский, и министерство здравоохранения страны.

