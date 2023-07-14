Пожилая полячка, встретив в своём селе украинских беженцев, вспомнила, как в 1943 году она сбежала из бывших польских земель на западе Украины из-за нападения националистов, которые тогда убили большинство жителей населённого пункта, в котором она тогда жила.

Об этом рассказал в своей статье для The New York Times обозреватель Эндрю Хиггинс. В частности, он привёл слова этой женщины, которая готметила, что «они не проявляют никакого раскаяния», за то, что их предки совершили 80 лет назад.

«В мае я возложила с другими пожилыми поляками цветы к мемориалу с надписью: «Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами». А крики «убивай поляков» до сих пор ярко отражаются в моей памяти», – цитирует пожилую женщину Хиггинс.

По словам автора публикации, речь идёт об убийствах в Ниемилии, деревне, где родилась эта полячка. Данные события Украина называет Волынской трагедией, которые Польша помнит, как Волынский геноцид. В ходе тех этнических погромов, совершённых украинскими националистами, было убито более 60 тыс. поляков.

Как ранее писал «Эксперт», жительница Польши выгнала беженку из Украины и её дочь из своего дома из-за борща и пельменей.

По словам Терезы, она предложила украинской беженке Наталье, которую она приютила вместе с её дочерью в самом начале СВО, готовить еду на продажу – пельмени и борщ.

При этом первоначально дела шли хорошо, однако позже гости из «незалежной» начали устанавливать в доме женщины свои порядки, превратив кухню в производственную площадку. В итоге Тереза не выдержала и попросила Наталью покинуть жилище, подыскав её работу с проживанием.

«Я совершила серьёзную ошибку, так как иначе представляла себе эту помощь. Я сказала мужу: если ещё когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», – резюмировала полячка.