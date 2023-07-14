В Кремле высказались о возможных переговорах Путина и Эрдогана

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами высказался о возможных переговорах глава российского государства Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

По словам представителя Кремля, разговора с президентом Турции пока нет в графике российского лидера, передаёт РИА Новости.

«Пока в графике президента такого разговора нет, но при необходимости он будет организован», – завил Песков.

Как ранее писал «Эксперт», накануне Эрдоган сообщил журналистам, о чём он собирается поговорить при личной встрече со своим российским коллегой Путиным.

В частности, он планирует обсудить приобретение российских самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров, а также вопрос продления зерновой сделке. При этом президент Турции отметил, что рассчитывает на переговоры, как по телефону, так и очно.

