В Крыму 31 июля начнут процесс взыскания с Украины ущерба за водную блокаду полуострова

Арбитражный суд Крыма начнет процесс взыскания с Украины ущерба за водную блокаду российского региона. Первое слушание по этому делу состоится 31 июля. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Телеграм-канале.

«Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля в Арбитражном суде. На нем планируется рассмотреть вопрос привлечения к участию в процессе в числе третьих лиц Государственного совета Республики Крым. Затем, предварительно в сентябре, дело планируется рассмотреть по существу», — сообщил Константинов.

Как пояснил глава парламента, сейчас юристы готовят типовое исковое заявление для юридических лиц, понесших убытки в результате волной блокады.

«Это, в том числе, такие предприятия, как Крымский содовый завод, завод "Титан" и другие. Также готовятся проекты типовых исковых заявлений для физических лиц — индивидуальных предпринимателей», — добавил Константинов.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск властей полуострова о взыскании с Украины ущерба от водной блокады в начале июля. Ущерб оценен в 152,2 млрд рублей. Блокада осуществлялась властями Киева путем перекрытия Северо-Крымского канала с весны 2014 года. Ее удалось снять только после того, как российская армия начала СВО.

