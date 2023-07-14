В НАТО рассказали о сюрпризе, который Путин преподнёс Зеленскому на фронте

Продуманная оборона российской армии стала неожиданным сюрпризом для ВСУ.

Об этом в интервью британской газете Express, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри.

В частности, он отметил, что у президента РФ Владимира Путина было несколько сюрпризов в рукаве, в том числе как ВС РФ используют свои боевые вертолеты в защите.

«Это для Владимира Зеленского и его Вооружённых сил стало полной неожиданностью, – считает специалист. – Моральный же дух российских военных находится сейчас на высоком уровне, и они сражаются с умом. Успехи в отражении агрессии на новые регионы были достигнуты также благодаря системе железобетонных укреплений, проволочных заграждений, противотанковых рвов и плотных минных полей, на которых подрывается техника ВСУ».

При этом он отметил, что западные аналитики серьёзно ошибались, полагая, что наступление ВСУ станет для них лёгкой прогулкой.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению журналистов американского журнала Foreign Affairs, после завершения специальной военной операции Зеленский столкнётся с серьёзными проблемами из-за попытки удержаться во власти.