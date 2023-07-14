Отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является агентом спецслужб Запада.

В интервью одному из YouTube-каналов, выдержки из которого публикует издание Pravda.Ru, он представил этом доказательства. В частности, Риттер напомнил, что осенью 2022 года стало известно о тайной встрече Зеленского с руководителем британской спецслужбы MI-6 в штаб-квартире организации в Лондоне.

«Существуют нормы приличия и протокол, – пояснил экс-разведчик. – На чужой территории президент суверенной страны должен встречаться только с равным. Придя на низший уровень, этот человек становится как бы профессиональным агентом. Куратором Зеленского стал глава MI-6 Ричард Мур».

При этом, как убеждён Риттер, приход Зеленского к власти на Украине также является частью плана Запада.

«Чтобы обеспечить его безопасность, спецслужбы стран-кураторов Украины окружили его охраной. В этой связи показательна история с перевернутым флагом охранника украинского президента».

Как ранее писал «Эксперт» , бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Маккгрегор ужаснулся из-за опасной ошибки, которую допустил президент Украины Владимир Зеленский и его западные кураторы.