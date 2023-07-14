Владимир Ефимов: 70 млрд рублей достигла выручка участников кластера фотоники и микроэлектроники Москвы

Совокупная выручка промышленных компаний Москвы, входящих в кластер фотоники и микроэлектроники, достигла 70 млрд рублей по итогам 2022 года. Об этом сообщил 14 июля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках форума будущих технологий.

Фотонику активно применяют во множестве отраслей: от производства до здравоохранения, подчеркнул вице-мэр. Он напомнил, что власти столицы решили активно развивать это направление и осенью прошлого года создали кластер фотоники и микроэлектроники, включив в него более 50 компаний. Почти половина из них — 20 — расположены на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва». «Их совокупная выручка за 2022 год достигла 70 млрд рублей. Кроме того, реализация проекта позволила организовать 6,6 тыс. рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов.

В том числе, на основе фотоники ведется разработка продуктов в области создания оптико-электронных систем, лазерных дальномеров, оптических материалов, комплексов и аппаратур наблюдения. Одним из главных проектов нового кластера стала разработка центра экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС). «Эти элементы позволяют до 100 раз увеличить скорость передачи данных и до 10 раз снизить объемы энергопотребления. Кроме того, в рамках объединения создается научно-технологический центр по изготовлению фотошаблонов, которые необходимы для производства ФИС», — подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.