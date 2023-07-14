Владимир Ефимов: определен инвестор для редевелопмента бывшей промзоны "Серп и Молот"

Компания «Музей техники» (входит в состав девелоперской группы «Глоракс») стала победителем торгов на право комплексного развития участка бывшей промышленной зоны «Серп и Молот» площадью около 1,7 га. Ориентировочный объем инвестиций в проект оценивается в 6 млрд рублей, этом сообщил 14 июля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в ходе аукциона на право редевелопмента этой территории претендовали две компании, однако одну из заявок комиссия отклонила как несоответствующую требованиям.

«Компании как единственному участнику аукциона город предложит заключить договор о комплексном развитии бывшей промзоны "Серп и Молот" в Нижегородском районе столицы. Объем инвестиций в проект оценивается в 6 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 45 млн рублей», – сказал Владимир Ефимов. По его оценке, после завершения проекта в промзоне появится более 1,5 тыс новых рабочих мест.

Теперь компании-победителю предстоит заключить договор с властями Москвы, после чего она сможет приступить к разработке проекта и выйти на строительную площадку.

«На месте старых складов и автосервисов, которые сейчас находятся на участке бывшей промзоны в Нижегородском районе, будет построено более 60 тыс. кв. м. общественно-деловой недвижимости, в том числе офисы, магазины и кафе, а также выставочные комплексы для проведения ярмарок и деловых мероприятий», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, программа комплексного развития территорий, запущенная правительством Москвы, призвана вернуть в оборот земли города, которые заброшены или используются неэффективно. Общий объем инвестиций в нее оценивается в 8 трлн рублей.