ВСМПО-Ависма ответит на демарш Запада расширением производства

Крупнейший мировой производитель титана вложит более 21 млрд рублей в строительство производственного комплекса, ориентированного на выпуск титановой продукции малого размера для нужд авиации, судостроения и медицины.

Статья по теме: «ВСМПО-Ависма»: импортозамещающий комплекс

Реализация проекта по организации сортопрокатного комплекса в Верхней Салде на территории ОЭЗ «Титановая долина» начнется уже в этом году. Старт производства намечен на 2027 год. Соглашение о намерениях подписано в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» между дочерним предприятием корпорации «ВСМПО-Новые технологии» и ОЭЗ «Титановая долина».

Новый комплекс позволит корпорации более чем в два раза увеличить мощности по производству титанового сортового проката и обеспечит замещение импорта иностранных изделий для отечественной промышленности.

Корпорация ВСМПО-Ависма до последних событий поставляла титановую продукцию ведущим мировым производителям авиационной техники: Airbus, Boeing, Embraer. После февраля 2022 года последние начали отказываться от сотрудничества с ней, что привело к снижению объемов производства. Так что расширение номенклатуры выпускаемых изделий из титана и сплавов с ним и объемов выпуска — первоочередная задача для Верхнесалдинского предприятия.

Напомним, что начале «нулевых» ВСМПО вышло на рынок с кованными автомобильными дисками. И хотя в сплаве, из которого они изготавливались, титана было только сотые доли процента, а основа его — алюминий, диски от ВСМПО были востребованы у автомобилистов из-за своих потребительских качеств — прочные и легкие, а также привлекательного соотношения цена-качество.

Другое дело, что высокая конкуренция на рынке автомобильных колесных дисков, как представляется, не позволяла ВСМПО достичь высокого уровня рентабельности этого производства. Сравнимого с рентабельностью производства для, например, авиации или оборонного комплекса. Так что к концу «нулевых» это производство было закрыто.